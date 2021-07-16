Galatasaray'ın şutu taca, Beşiktaş'ın şutu 90'a gitti
Valentin Rosier transferinde Galatasaray'ın Beşiktaş’a göre daha yüksek bonservis teklifi ortalığı karıştırmıştı. Fransız oyuncu kararını verdi.
Beşiktaş ile çifte zafere ulaşan Valentin Rosier için G.Saray da devreye girerken Fransız oyuncu, Beşiktaş forması giymek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
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Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay ilk görüşmede hiçbir sorun yaşamadan 1.4 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışıldı.
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Sporting ile geçtiğimiz pazar anlaşmaya varan Beşiktaş, bir gün sonra imzaları atmaya hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşamadı.
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Ancak Valentin Rosier'in tavrı hiç değişmedi.
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