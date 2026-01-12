Gol düellosuna dönüşen gecede Barcelona, Real Madrid'i yıktı!

36. dakikada Barcelona Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45+2. dakikada Vinicius Jr. ile Real Madrid eşitliği yakalarken, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle Barça yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 45+6. dakikada Gonzalo fileleri sarsınca takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi. 73. dakikada gol perdesini açan Raphinha bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.