Gol düellosuna dönüşen gecede Barcelona, Real Madrid'i yıktı!
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona ve Real Madrid, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
36. dakikada Barcelona Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45+2. dakikada Vinicius Jr. ile Real Madrid eşitliği yakalarken, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle Barça yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 45+6. dakikada Gonzalo fileleri sarsınca takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi. 73. dakikada gol perdesini açan Raphinha bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.
İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Süper Kupa'yı Barcelona kazandı.
Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, 68. dakikada Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.
