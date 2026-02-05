Icardi, Hagi'yi de geçip, 73 golle Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu oldu
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken Mauro Icardi, Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu olarak adını Galatasaray'ın tarihine yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızlıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.
Müsabakanın 5. dakikasında Ahmed Kutucu’nun sol taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Icardi gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
Mauro Icardi, İstanbulspor ağlarına attığı bu golle Galatasaray tarihine geçti. Sarı-kırmızılılarda 73. golünü kaydeden Icardi, 72 golü bulunan efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu ünvanının sahibi oldu.
32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 61, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası da 2’şer gol sevinci yaşadı.