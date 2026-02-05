Icardi, Hagi'yi de geçip, 73 golle Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu oldu

Mauro Icardi, İstanbulspor ağlarına attığı bu golle Galatasaray tarihine geçti. Sarı-kırmızılılarda 73. golünü kaydeden Icardi, 72 golü bulunan efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu ünvanının sahibi oldu.