İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne İspanyol rakibi Getafe deplasmanında aldığı mağlubiyetle başladı. Trabzonspor deplasmanda 1-0 kaybederken, Basel de rakibini mağlup etti. Bordo-mavili ekip ilk haftayı 3. olarak tamamladı. İşte C Grubu'nda puan
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısına iyi bir başlangıç yapamayan Fırtına, 18. dakikada Angel'in kafa vuruşunda topu ağlarında gördü.
Bordo-mavili ekip ilk yarının kalan dakikalarında yaptığı ataklarda golü bulamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.