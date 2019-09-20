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  3. 20 Eylül 2019 21:00

İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne İspanyol rakibi Getafe deplasmanında aldığı mağlubiyetle başladı. Trabzonspor deplasmanda 1-0 kaybederken, Basel de rakibini mağlup etti. Bordo-mavili ekip ilk haftayı 3. olarak tamamladı. İşte C Grubu'nda puan

İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya geldi.

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İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi bir başlangıç yapamayan Fırtına, 18. dakikada Angel'in kafa vuruşunda topu ağlarında gördü.

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İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu

Bordo-mavili ekip ilk yarının kalan dakikalarında yaptığı ataklarda golü bulamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

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İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu

Teknik direktör Ünal Karaman, hücumda daha etkili olabilmek adına ikinci yarıya Avdijaj-Sturridge değişikliğiyle başladı.

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