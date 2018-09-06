İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Listede 8 futbolcu yer almazken bu isimlerle ilgili teknik heyetin neden bu tercihi yaptığını herkes merak etmeye başladı. Peki, bu kararın alınmasınaki sebep neydi?

