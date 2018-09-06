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  3. 06 Eylül 2018 13:40

İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...

İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla mücadele edecek olan Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.

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İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Listede 8 futbolcu yer almazken bu isimlerle ilgili teknik heyetin neden bu tercihi yaptığını herkes merak etmeye başladı. Peki, bu kararın alınmasınaki sebep neydi?

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İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...

Cocu ve kurmayları, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlerken altyapıdan yetişme, mevkilerdeki alternatifleri ve fiziksel durumları göz önünde bulundurdu.Hollandalı çalıştırıcı, liste dışı kalan oyunculardan anlayışlı olmasını talep edip takım arkadaşlarından hiçbir farkları olmadığını dile getirdi.

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İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...

Hollandalı çalıştırıcı, liste dışı kalan oyunculardan anlayışlı olmasını talep edip takım arkadaşlarından hiçbir farkları olmadığını dile getirdi.

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