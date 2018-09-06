İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla mücadele edecek olan Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Listede 8 futbolcu yer almazken bu isimlerle ilgili teknik heyetin neden bu tercihi yaptığını herkes merak etmeye başladı. Peki, bu kararın alınmasınaki sebep neydi?
Cocu ve kurmayları, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlerken altyapıdan yetişme, mevkilerdeki alternatifleri ve fiziksel durumları göz önünde bulundurdu.Hollandalı çalıştırıcı, liste dışı kalan oyunculardan anlayışlı olmasını talep edip takım arkadaşlarından hiçbir farkları olmadığını dile getirdi.