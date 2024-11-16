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Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü

Mike Tyson ile Jake Paul'un karşı karşıya geldiği tarihi maçın kazanan ismi Jake Paul oldu. Paul, 8 round sonunda Tyson’ı 78-74 puanla yendi.

Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü - Resim: 1

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.

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Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü - Resim: 2

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı.

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Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü - Resim: 3

Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

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Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü - Resim: 4

Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.

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