Kante İstanbul'a geldi, imzayı attı! Fenerbahçe Kante'nin maliyetini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya önemli bir isimle takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, ara transferde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif'in ardından N'Golo Kante'yi de renklerine bağladı. Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ittihad'da oynayan ve uzun süredir görüşme halinde olunan N'Golo Kante ile anlaşmaya varılarak transferde mutlu sona ulaşıldı. 34 yaşındaki futbolcu, bugün saat 22.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indikten sonra Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladı.