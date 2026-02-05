Kante İstanbul'a geldi, imzayı attı! Fenerbahçe Kante'nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Dün akşam saatlerinde binlerce Fenerbahçe taraftarının havalimanında karşıladığı Kante gece yarısı kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı. Sarı-Lacivertli kulüp ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Kante'nin maliyeti de açıklandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya önemli bir isimle takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, ara transferde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif'in ardından N'Golo Kante'yi de renklerine bağladı. Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ittihad'da oynayan ve uzun süredir görüşme halinde olunan N'Golo Kante ile anlaşmaya varılarak transferde mutlu sona ulaşıldı. 34 yaşındaki futbolcu, bugün saat 22.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indikten sonra Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladı.
Kante, Fenerbahçeli yöneticiler ile birlikte taraftarların bulunduğu alana giderek onları selamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla coşkulu bir ortam oluştururken, havai fişekleri yakıldı.
Fenerbahçe kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda başarı elde eden Fransız yıldız, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyelerinden Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, İlker Arslan, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Sinan Öncel ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı.