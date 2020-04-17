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  3. 17 Nisan 2020 14:16

Mario Jardel'den Ronaldo itirafı

Mario Jardel, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz'in haberine göre; Jardel, Portekiz'in ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo'nun topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi.

Mario Jardel'den Ronaldo itirafı

Sarı-kırmızılı ekipte sadece bir sezon forma giymesine karşın attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Mario Jardel, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz'in haberine göre; Jardel, Portekiz'in ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo'nun topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi.

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Mario Jardel'den Ronaldo itirafı

Cristiano Ronaldo topa vurmasını benden öğrendi diye bir cümleniz var mı? "Evet. Cristiano topa vurmayı benden öğrendi."

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Mario Jardel'den Ronaldo itirafı

Galatasaray'da Mario Jardel'den sonra gelen en büyük yabancı golcü kim? "Benim gibi oynayan bir futbolcu; Galatasaray'da görmedim."

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Mario Jardel'den Ronaldo itirafı

Galatasaray'da o dönem en iyi anlaştığı Türk futbolcu kimdi? "Galatasaray'da oynadığım dönemde en çok Bülent Korkmaz'la iyi anlaşırdım."

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