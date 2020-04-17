Mario Jardel'den Ronaldo itirafı
Mario Jardel, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz'in haberine göre; Jardel, Portekiz'in ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo'nun topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi.
Sarı-kırmızılı ekipte sadece bir sezon forma giymesine karşın attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Mario Jardel, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz'in haberine göre; Jardel, Portekiz'in ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo'nun topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi.
Cristiano Ronaldo topa vurmasını benden öğrendi diye bir cümleniz var mı? "Evet. Cristiano topa vurmayı benden öğrendi."
Galatasaray'da Mario Jardel'den sonra gelen en büyük yabancı golcü kim? "Benim gibi oynayan bir futbolcu; Galatasaray'da görmedim."