Mario Jardel'den Ronaldo itirafı

Sarı-kırmızılı ekipte sadece bir sezon forma giymesine karşın attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Mario Jardel, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz'in haberine göre; Jardel, Portekiz'in ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo'nun topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi.