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  4. Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı

Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı

Süper Lig'in ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin yaklaşık 750 milyon TL değerindeki süper lüks otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı.

Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı - Resim: 1

Milli maçlar için verilen arada İtalya'da ailesi ile birlikte vakit geçiren Mauro Icardi'nin arabası, Fransa'da manşetlere çıktı.

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Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı - Resim: 2

Fransa merkezli L'Equipe, yıldız oyuncunun aylar önce aldığı Rolls-Royce'un Boat Tail model aracı ve ayrıntılarını paylaştı.

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Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı - Resim: 3

Icardi'nin İstanbul kariyerinin çok başarılı devam ettiğinin altı çizilirken 26 milyon Euro'luk (748.7 milyon TL) arabasının da kendisine eşlik ettiği vurgulandı.

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Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı - Resim: 4

En pahalı otomobil olarak bilinen araç, 1932 model Boat Tail modelinden ve yarış yatlarından esinlenilerek üretildi. Araç, "Mühendislik harikası" olarak lanse ediliyor.

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