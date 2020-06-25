Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a olay tepki

''Bu yeni düzene alışmak için bir sene kenara çekilmeyi düşündü''Bu senenin seyircisiz oynanacak olması, acaba Obradovic'e 'Ben seyircisiz yapamam' dedirtmiş olabilir mi? Ya da bütçeden mecburi olarak yapılacak kısıtlamadan dolayı yeni bir zorluğun altına girmek istememiş olabilir mi? Basketbol daha oyunculara evrilirken, futbol tam tersi yöne gidiyor gibi. Belki de Obradovic, bu yeni düzene alışmak için bir sene kenara çekilmeyi düşündü.