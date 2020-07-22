Mesut Özil Süper Lig'e geliyor
Fenerbahçe'de yaklaşık 2 sezondur transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar ve başkan Ali Koç Özil'i ısrarla takımda görmek isterken, mali sorunlar nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmedi.
TEKLİF REDDEDİLDİ Son olarak Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.
Arsenal'dan senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği dile getirildi.