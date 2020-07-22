  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Temmuz 2020 14:31

Mesut Özil Süper Lig'e geliyor

Fenerbahçe'de yaklaşık 2 sezondur transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mesut Özil Süper Lig'e geliyor

Sarı-lacivertli taraftarlar ve başkan Ali Koç Özil'i ısrarla takımda görmek isterken, mali sorunlar nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmedi.

1/ 10
Mesut Özil Süper Lig'e geliyor

TEKLİF REDDEDİLDİ Son olarak Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

2/ 10
Mesut Özil Süper Lig'e geliyor

Arsenal'dan senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği dile getirildi.

3/ 10
Mesut Özil Süper Lig'e geliyor

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR Ancak Özil'in geçtiğimiz yaz dünya evine girdiği oyuncu ve 2014 Miss Turkey 1.si eşi Amine Gülşe, İstanbul'a dönmek istiyor.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM