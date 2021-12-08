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  4. Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Yeni takımını açıkladılar...

Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Yeni takımını açıkladılar...

Galatasaray'da performansı eleştirilen isimlerden biri olan Mostafa Mohamed için Mısır basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Galatasaray, Mohamed'i Mısır'ın Zamalek ekibinden kiraladı ve 4 milyon dolar ödenmesi durumunda oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip.

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Geldiği ilk dönem üst üste 6 gol atarak büyük beğeni toplayan Mısırlı, daha sonra ise büyük düşüş yaşadı ve bir türlü beklenen katkıyı sağlayamıyor.

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Sarı-kırmızılı camia da Mohamed bonservisinin alınması konusunda ikiye bölünmüş durumda. 24 yaşındaki golcünün kalmasını isteyen kadar gitmesini isteyen de var.

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Hem Fatih Terim hem de Burak Elmas, Mohamed'in transferi konusunda kesin bir ifade kullanmadı.

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