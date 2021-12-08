Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Yeni takımını açıkladılar...
Galatasaray'da performansı eleştirilen isimlerden biri olan Mostafa Mohamed için Mısır basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Galatasaray, Mohamed'i Mısır'ın Zamalek ekibinden kiraladı ve 4 milyon dolar ödenmesi durumunda oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip.
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Geldiği ilk dönem üst üste 6 gol atarak büyük beğeni toplayan Mısırlı, daha sonra ise büyük düşüş yaşadı ve bir türlü beklenen katkıyı sağlayamıyor.
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Sarı-kırmızılı camia da Mohamed bonservisinin alınması konusunda ikiye bölünmüş durumda. 24 yaşındaki golcünün kalmasını isteyen kadar gitmesini isteyen de var.
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Hem Fatih Terim hem de Burak Elmas, Mohamed'in transferi konusunda kesin bir ifade kullanmadı.
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