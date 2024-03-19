Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarla ilgili yeni detay

Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.