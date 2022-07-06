Ölen oğluyla müzenin duvarında göz göze geldi...
Trabzon'da Şamil Ekinci Müzesi’ni gezen Havva Püskül (77), 1977'deki Cumhurbaşkanlığı kupa töreninde çekilen, o dönem 1,5 yaşında olan ve geçen yıl koronavirüsten yaşamını yitiren oğlu Mustafa Uğur Püskül'ün, Trabzonspor’un eski kaptanlardan ‘Dozer Cemil’ lakaplı Cemil Usta’nın kucağındaki fotoğrafıyla karşılaştı.
Süper Lig'de 2021-22 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor’un kupası, Şamil Ekinci Müzesi’ndeki yerini aldı. Şehir dışından ve yurt dışından taraftarlar, kupayı yakından görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek için müzeye geliyor.
Müzeyi ziyaret edenlerden Havva Püskül, 1977'de kazanılan Cumhurbaşkanlığı kupa töreninde çekilen, o dönem 1,5 yaşında olan ve geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden oğlu Mustafa Uğur Püskül'ün Trabzonspor’un eski kaptanlarından ‘Dozer Cemil’ lakaplı Cemil Usta’nın kucağındaki fotoğrafıyla karşılaştı. Püskül, Almanya’dan gelini ve 2 torunuyla geldiği müzede, oğlunun fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Trabzonspor’un Beşiktaş ile karşılaştığı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandığı maçta oğlu Mustafa Uğur Püskül’ün 1,5 yaşındayken babasıyla maça geldiğini ve futbolcu Cemil Usta’nın kucağında sahaya çıktığını söyleyen Havva Püskül, "Çocuğum Ankara’daki Beşiktaş maçında bir kupa daha kaldırdı.
Fotoğrafta Cemil Usta’nın kucağındaki benim oğlumdur. Cemil’in çocuğu değil. Babası 1,5 yaşındayken Almanya’dan alıp onu maça götürmüştü" dedi.