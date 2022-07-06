Ölen oğluyla müzenin duvarında göz göze geldi...

Trabzonspor’un Beşiktaş ile karşılaştığı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandığı maçta oğlu Mustafa Uğur Püskül’ün 1,5 yaşındayken babasıyla maça geldiğini ve futbolcu Cemil Usta’nın kucağında sahaya çıktığını söyleyen Havva Püskül, "Çocuğum Ankara’daki Beşiktaş maçında bir kupa daha kaldırdı.