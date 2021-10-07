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Pjanić'in ardından Beşiktaş'a Barcelona'dan bir yıldız daha

 Siyah-beyazlıların, Barcelona'da forma giyen tecrübeli futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı iddia edildi...

İspanya basını, Süper Lig devlerinden Beşiktaş'la ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Siyah-beyazlıların, Barcelona'da forma giyen tecrübeli futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı belirtildi. İşte Barcelona'da gözden düşen o isim...

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Beşiktaş'ta milli takım arasında hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti. Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda sakatlardan sevindiren haber geldi. Bazı isimler takımla çalışmalara başladı.

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Siyah-beyazlılarda dün gerçekleştirilen antrenmanda Rachid Ghezzal'ın ardından Welinton da takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı futbolcu; ayak tenisi maçında Josef de Souza ve Alex Teixeira ile takım oldu.

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti, İspanyol basınında yer alan habere göre yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Sezon başında takımdan ayrılmak istemeyen tecrübeli futbolcunun kararını henüz vermediği belirtildi.

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