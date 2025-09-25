  1. Anasayfa
Potada dev derbi! Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş’ı 85-83 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA/İHA
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile lig ve kupa ikincisi Beşiktaş GAİN, 38’inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 85-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupanın sahibi oldu. 

8’inci kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren sarı-lacivertli takım, 2025 yılı içerisinde EuroLeague dahil mücadele ettiği tüm kulvarları şampiyon olarak tamamladı. 

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Beşiktaş’tan Devon Dotson olsa da bu performans mağlubiyetin engellemeye yetmedi. Fenerbahçe Beko’nun en skorer ismi ise attığı 23 sayıyla Devon Hall oldu.

Karşılaşmanın başında rakibini hücumda durdurmayı başaran Fenerbahçe, Zagars ve Onuralp Bitim’in basketleriyle 5-0 öne geçti. 

