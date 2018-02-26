  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Şubat 2018 15:50

PSG'de Neymar şoku ! Böyle ağladı...

Fransa Ligue 1'de 27. hafta mücadelesinde PSG, Marsilya'yı 3-0 mağlup etti. Bileğinden sakatlanan Neymar, sahadan ağlayarak çıktı.

PSG'de Neymar şoku ! Böyle ağladı...

Unai Emery yönetimindeki Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 27. haftasında Rudi Garcia yönetimindeki Marsilya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 3-0 önde götürdüğü karşılaşmada yaşanan sakatlıkla yıkıldı !

1/ 19
PSG'de Neymar şoku ! Böyle ağladı...

Ev sahibi, maçın henüz başında 1-0 öne geçti. PSG'de Kylian Mbappe, attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Genç yıldız bu sezon ligdeki 10. golünü attı.

2/ 19
PSG'de Neymar şoku ! Böyle ağladı...

PSG, 27. dakikada 2-0'ı buldu. Marsilya'da Rolando kendi kalesine attığı golle farkın 2'ye çıkmasına sebep oldu.

3/ 19
PSG'de Neymar şoku ! Böyle ağladı...

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve PSG ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına 2-0 önde gitti.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM