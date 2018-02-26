PSG'de Neymar şoku ! Böyle ağladı...
Fransa Ligue 1'de 27. hafta mücadelesinde PSG, Marsilya'yı 3-0 mağlup etti. Bileğinden sakatlanan Neymar, sahadan ağlayarak çıktı.
Unai Emery yönetimindeki Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 27. haftasında Rudi Garcia yönetimindeki Marsilya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 3-0 önde götürdüğü karşılaşmada yaşanan sakatlıkla yıkıldı !
Ev sahibi, maçın henüz başında 1-0 öne geçti. PSG'de Kylian Mbappe, attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Genç yıldız bu sezon ligdeki 10. golünü attı.
PSG, 27. dakikada 2-0'ı buldu. Marsilya'da Rolando kendi kalesine attığı golle farkın 2'ye çıkmasına sebep oldu.