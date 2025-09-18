Real Madrid'de harikalar yaratan Arda Güler'e tarihe geçecek teklif
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e, Premier Lig'den 150 milyon euroluk bir teklif geldiği iddia edildi.
A Milli Takım’ın ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Carlo Ancelotti sonrası göreve gelen Xabi Alonso yönetiminde adeta yeniden doğdu. Bu sezon 5 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki futbolcu, kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.
Premier Lig’den astronomik teklif
İspanyol basınında yer alan Defensa Central kaynaklı habere göre, Premier Lig’den bir kulüp Arda Güler için 150 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında. Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç oyuncunun satışına kesinlikle sıcak bakmıyor.
Perez’in Arda’yı kulübün gelecekteki orta saha lideri olarak gördüğü ve bu nedenle gelen tekliflerin değerlendirmeye bile alınmadığı aktarıldı.
Mbappe ile uyum yakaladı
Arda Güler’in yeni transfer Kylian Mbappe ile de kısa sürede dikkat çekici bir uyum yakaladığı belirtiliyor. İspanyol basınındaki yorumlarda, “Arda’nın oyun zekâsı ile Mbappe’nin hızı mükemmel bir sinerji oluşturuyor” ifadeleri yer aldı.