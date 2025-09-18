Real Madrid'de harikalar yaratan Arda Güler'e tarihe geçecek teklif

Premier Lig’den astronomik teklif

İspanyol basınında yer alan Defensa Central kaynaklı habere göre, Premier Lig’den bir kulüp Arda Güler için 150 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında. Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç oyuncunun satışına kesinlikle sıcak bakmıyor.