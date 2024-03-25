Sahaya giren taraftarı dövmüştü! Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu

Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.