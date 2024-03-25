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Sahaya giren taraftarı dövmüştü! Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili olarak ''Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı'' dedi.

Kaynak: DHA
Sahaya giren taraftarı dövmüştü! Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu - Resim: 1

Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

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Sahaya giren taraftarı dövmüştü! Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu - Resim: 2

Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.

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Sahaya giren taraftarı dövmüştü! Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu - Resim: 3

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık. Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" şeklinde konuştu.

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Sahaya giren taraftarı dövmüştü! Bright Osayi-Samuel sessizliğini bozdu - Resim: 4

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanan sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle sona eren müsabakanın ardından konuk ekibin sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girmesiyle birçok olay yaşandı.

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