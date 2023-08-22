  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Samsunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar

Samsunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar

Samsunspor - Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin yanı sıra peygamber devesi de objektiflere yansıdı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sahaya fare girmiş ve bir süre yeşil zeminde dolaşmıştı.

1 / 8
Samsunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar - Resim: 2

Foto muhabirlerin görev yaptığı alanda ise farenin yanı sıra peygamber devesi de görüldü. Peygamber devesi, foto muhabirlerin objektiflerine yakalandı.

2 / 8
Samsunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar - Resim: 3

Samsunspor - Fenerbahçe maçında statta görülen fare ve peygamber devesi; futbolcuları, taraftarları ve basın mensuplarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

3 / 8
Samsunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar - Resim: 4
4 / 8