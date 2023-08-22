Samsunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar
Samsunspor - Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin yanı sıra peygamber devesi de objektiflere yansıdı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sahaya fare girmiş ve bir süre yeşil zeminde dolaşmıştı.
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Foto muhabirlerin görev yaptığı alanda ise farenin yanı sıra peygamber devesi de görüldü. Peygamber devesi, foto muhabirlerin objektiflerine yakalandı.
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Samsunspor - Fenerbahçe maçında statta görülen fare ve peygamber devesi; futbolcuları, taraftarları ve basın mensuplarını hem şaşırttı hem de güldürdü.
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