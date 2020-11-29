Schalke'nin yıldızı Ozan Kabak İtalya yolcusu!

KLOPP ONU İSTİYOR

Yıldız savunmacıları Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i kaybeden Liverpool'da Dayot ve Koulibaly gibi isimler gündeme gelirken, Jurgen Klopp'ün 20 yaşındaki milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.