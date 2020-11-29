Schalke'nin yıldızı Ozan Kabak İtalya yolcusu!
Schalke 04 ve A Milli Takım'da gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak için transfer iddiaları artmaya devam ediyor.
Avrupa devlerinin radarında olan Kabak'ın devre arasında Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KLOPP ONU İSTİYOR
Yıldız savunmacıları Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i kaybeden Liverpool'da Dayot ve Koulibaly gibi isimler gündeme gelirken, Jurgen Klopp'ün 20 yaşındaki milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.
MILAN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
Ancak Tuttusport'un haberine göre İtalyan devi Milan, yaptığı son hamleyle transferde sona yaklaşan ekip oldu.