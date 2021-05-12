Sergen Yalçın'dan Karagümrük maçı yorumu

Takım kadrosuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sergen Yalçın, "Aboubakar zaten yok. Oğuzhan da olmayacak. Atiba ile Gökhan gelecek. Sezon sonuyla ilgili şu anda fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Bütün sezonla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum. Şampiyonluk maçı var. Hedefteyiz, henüz bir şey kaybetmedik. Hakem artkadaşlarla ilgili de üzgünüz. Bu durumlar yaşandığı için üzügünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği her şey net açık. Belki günün konusu değil ama Türkiye'de futbol çok uzaklarda. Çok gerilerde. Biz şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi veriyoruz. Allah kısmet ederse mücadale edeceğiz" ifadelerini kullandı.