Sergen Yalçın'ın yönetimden 5 isteği var

Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.