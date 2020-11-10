Sergen Yalçın'ın yönetimden 5 isteği var
Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.
ADEM LJAJIC'İN BİLETİNİ KESİN Sergen Yalçın'ın takıma hiçbir katkı sağlayamayan Adem Ljajic'i kesinlikle takımda düşünmediği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Çebi'den Sırp oyuncunun gönderilmesini isteyeceği belirlendi.
DORUKHAN PROBLEMİNİ ÇÖZÜN Başarılı hocanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile G.Saray'la anılan Dorukhan'ın takımda mutlaka kalması için fedakarlık yapılmasını isteyeceği öğrenildi.