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  3. 10 Kasım 2020 12:20

Sergen Yalçın'ın yönetimden 5 isteği var

Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın yönetimden 5 isteği var

Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın'ın yönetimden 5 isteği var

ADEM LJAJIC'İN BİLETİNİ KESİN Sergen Yalçın'ın takıma hiçbir katkı sağlayamayan Adem Ljajic'i kesinlikle takımda düşünmediği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Çebi'den Sırp oyuncunun gönderilmesini isteyeceği belirlendi.

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Sergen Yalçın'ın yönetimden 5 isteği var

DORUKHAN PROBLEMİNİ ÇÖZÜN Başarılı hocanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile G.Saray'la anılan Dorukhan'ın takımda mutlaka kalması için fedakarlık yapılmasını isteyeceği öğrenildi.

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Sergen Yalçın'ın yönetimden 5 isteği var

CENK'İN ALINMASINI İSTEYECEK Sergen Yalçın'ın Çebi'den devre arasında mutlaka forvet transferi talep edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın özellikle eski yıldızları Cenk Tosun'un alınması için istekte bulunacağı ortaya çıktı.

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