  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Süper Kupa Beşiktaş'ın: Beşiktaş : 5 Galatasaray: 0

Süper Kupa Beşiktaş'ın: Beşiktaş : 5 Galatasaray: 0

Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: DHA, İHA
Süper Kupa Beşiktaş'ın: Beşiktaş : 5 Galatasaray: 0 - Resim: 1

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.

1 / 76
Süper Kupa Beşiktaş'ın: Beşiktaş : 5 Galatasaray: 0 - Resim: 2

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna da kupa ile başladı. 

2 / 76
Süper Kupa Beşiktaş'ın: Beşiktaş : 5 Galatasaray: 0 - Resim: 3

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, söz konusu organizasyonda 3. kez zafere ulaştı.

3 / 76
Süper Kupa Beşiktaş'ın: Beşiktaş : 5 Galatasaray: 0 - Resim: 4

Sarı-kırmızılılar ile 3. finaline çıkan siyah-beyazlı takım, rakibini 5-0 mağlup ederek hem kupayı elde etti hem de rakibine karşı finallerdeki üstünlüğü ele geçirdi.

4 / 76