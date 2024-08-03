Süper Kupa Beşiktaş'ın: Beşiktaş : 5 Galatasaray: 0
Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Kaynak: DHA, İHA
Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.
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Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna da kupa ile başladı.
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Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, söz konusu organizasyonda 3. kez zafere ulaştı.
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Sarı-kırmızılılar ile 3. finaline çıkan siyah-beyazlı takım, rakibini 5-0 mağlup ederek hem kupayı elde etti hem de rakibine karşı finallerdeki üstünlüğü ele geçirdi.
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