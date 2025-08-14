  1. Anasayfa
Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, ''rüşvet vermeye aracılık etme'' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; 'rüşvet vermek', 'siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda 'rüşvet' soruşturması kapsamında ifadesi alınan Epözdemir, 6 sayfa ifade verdi.

'RÜŞVET' SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Epözdemir, savcılık tarafından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, soruşturma konusu olayların yaşandığı yıllarda savcı C.Ç.'nin katibi olarak görev yapan, Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y. ise etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık tarafından 'terör' soruşturması kapsamında ifadesi alınan Rezan Epözdemir, 'FETÖ/PDY terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından 'yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet vermeye aracılık etme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Hakimlik, Epözdemir hakkında, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından 'yurt dışına çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.

