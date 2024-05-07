Süper Lig şampiyonluğunda son durum: Galatasaray pazar günü şampiyonluğunu ilan edebilir
Süper Lig'de rekorlara sahne olan şampiyonluk yarışında puan farkı 6'ya yükselirken ihtimallerde giderek düşüyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 96'ya çıkarttı ve Süper Lig'in en çok puan toplayan takımı rekorunu elde ederek liderliğini sürdürdü.
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Konyaspor deplasmanında golsüz berabere kalan Fenerbahçe ise bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
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"GALATASARAY AVANTAJLI"
Zirvedeki son durumu NTV'de yorumlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Galatasaray'ın bu avantajı net bir şekilde devam ettirebileceğini düşünüyorum, çok büyük bir mucize olmazsa şampiyon olacaktır. Galatasaray takımı çok büyük avantaj sağladı. Skora da yansıdı zaten." ifadelerini kullandı.
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Lider Galatasaray, 24. şampiyonluğunu pazar günü ilan edebilir.
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