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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı fikstürü açıklandı. Ligin ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri de belli oldu.

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu - Resim: 1

Süper Lig'de 5-18. haftaların programı açıklandı.

Buna göre derbi tarihleri de belli oldu.

17 Eylül Pazar
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim Cumartesi
19.00 Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım Cumartesi
Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık Cumartesi
Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık Pazar
Fenerbahçe - Galatasaray

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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu - Resim: 2

İşte Trendyol Süper Lig'de ilk yarı fikstürü...

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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu - Resim: 3
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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu - Resim: 4
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