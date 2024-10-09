Süper Lig'de kart raporu: İşte en çok kart gören takım

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında en çok kart gören takımların listesinde Gaziantep FK 24 kart ile ilk sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun geride kalan 8 haftasında karşılaşmanın hakemleri futbolculara toplamda 341 sarı ve kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren ve 8. hafta sonrası aldığı 5 puan ile 16. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, bu alanda da lige kötü bir başlangıç yaptı.