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  3. 17 Temmuz 2020 09:17

Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye !

Son 2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sezonun tamamlanmasına 2 maç kala Avrupa hesapları yapan sarı- lacivertliler, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor.

Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye !

Geçtiğimiz 4 transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerin beklentilerin altında kalmasından dolayı ince eleyip sıkı dokuyan yönetim, özellikle Süper Lig'i tanıyan futbolcular üzerinde duruyor.

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Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye !

Kanarya, uzun süredir ısrarcı olduğu Başakşehir'in iki yıldızından vazgeçmiyor.

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Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye !

İŞİ SIKI TUTUYORLAR Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için birçok kez kapısını çaldığı Başakşehir'e sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir teklifle gitmeyi planlıyor.

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Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye !

Gelecek sezon F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu, bu iki isim için yönetimden tüm şartların zorlanmasını istiyor.

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