Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye !
Son 2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sezonun tamamlanmasına 2 maç kala Avrupa hesapları yapan sarı- lacivertliler, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor.
Geçtiğimiz 4 transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerin beklentilerin altında kalmasından dolayı ince eleyip sıkı dokuyan yönetim, özellikle Süper Lig'i tanıyan futbolcular üzerinde duruyor.
İŞİ SIKI TUTUYORLAR Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için birçok kez kapısını çaldığı Başakşehir'e sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir teklifle gitmeyi planlıyor.