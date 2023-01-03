Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Eden Hazard geliyor!

FIFA Dünya Kupası arasından 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle dönen sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un stoper takviyesi isteği üzerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile söz kesilmişti. Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet'e resmi imzayı attıracak. Samet, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.