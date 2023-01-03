Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Eden Hazard geliyor!
Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig tüm hızıyla yeniden başlarken, şimdi de kulüpler Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine hazırlanıyor. Ancak bu transfer dönemi büyük bir bomba patlayacak! Süper Lig'in devi dünya futbol devi Eden Hazard'ı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir derece elde etmek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
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FIFA Dünya Kupası arasından 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle dönen sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un stoper takviyesi isteği üzerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile söz kesilmişti. Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet'e resmi imzayı attıracak. Samet, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.
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Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim de ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'nin sezon başında da nabız yokladığı Eden Hazard için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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