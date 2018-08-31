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  3. 31 Ağustos 2018 17:02

Swantje Paulina Galatasaray formalı poz !

Instagram modeli Swantje Paulina'nın Galatasaray formasıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.

Swantje Paulina Galatasaray formalı poz !

Fotomodel Swantje Paulina, Galatasaray formasıyla poz verdi.

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Swantje Paulina Galatasaray formalı poz !

Fotomodel Swantje Paulina kendisi giyip Instagram hesabından paylaşmamış ama Hamburg merkezli Türk fotoğraf sanatçısı Kazım Günyar, kendisini Galatasaray forması ile fotoğrafladığı bir karesini Instagram hesabından 'Aslan' notuyla paylaştı.

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Swantje Paulina Galatasaray formalı poz !

Daha önce Podolski, Gregory Van Der Wiel gibi oyumcuları da fotoğrafladığı IG hesabında görülen Günyar'ın Paulina fotosu Twitter'da oldukça beğenildi ve dikkat çekti.

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Swantje Paulina Galatasaray formalı poz !

Instagram modeli Swantje Paulina hiçbir zaman yüzünü kaplayan çilleri gizlemeyi düşünmemiş.

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