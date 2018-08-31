Swantje Paulina Galatasaray formalı poz !
Instagram modeli Swantje Paulina'nın Galatasaray formasıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.
Fotomodel Swantje Paulina kendisi giyip Instagram hesabından paylaşmamış ama Hamburg merkezli Türk fotoğraf sanatçısı Kazım Günyar, kendisini Galatasaray forması ile fotoğrafladığı bir karesini Instagram hesabından 'Aslan' notuyla paylaştı.
Daha önce Podolski, Gregory Van Der Wiel gibi oyumcuları da fotoğrafladığı IG hesabında görülen Günyar'ın Paulina fotosu Twitter'da oldukça beğenildi ve dikkat çekti.