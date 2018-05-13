Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması !
Süper Lig'de son hafta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, maç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana iyi sonuçlar alarak ligde iyi bir değer kazandıklarını söyledi.
Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın kendileriyle şampiyonluk maçına çıkacağını ve bu maçta Göztepe'nin değerinin görüleceğini dile getirdi. Tuna şöyle konuştu:
"Galatasaray'ın şampiyonluk maçına çıkacak olması bu maçı ligin en değerli maçı haline getirdi.