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  3. 13 Mayıs 2018 16:36

Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması !

Süper Lig'de son hafta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, maç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması !

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana iyi sonuçlar alarak ligde iyi bir değer kazandıklarını söyledi.

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Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması !

Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın kendileriyle şampiyonluk maçına çıkacağını ve bu maçta Göztepe'nin değerinin görüleceğini dile getirdi. Tuna şöyle konuştu:

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Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması !

"Galatasaray'ın şampiyonluk maçına çıkacak olması bu maçı ligin en değerli maçı haline getirdi.

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Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması !

Küme düşme hattında olan takımlar var bugün oynadığımız gibi. Yaşayacağız, hep bir değer ortaya koymaya çalıştık. Hep inandığımız bir oyun anlayışı vardı. Haftaya da böyle olacak.

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