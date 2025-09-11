Trabzonspor’un yeni transferi Onana şehre geldi

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Onana, “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” dedi.