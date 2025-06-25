Transferde Jadon Sancho ve Uğurcan Çakır harekatı başladı

Yeni sezon öncesi Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de kaleci transferi için ilk aday Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşırken, Trabzonspor ile de kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bunu Trabzonspor Yönetimi'ne bildirdiği de gelen bilgiler arasında. Trabzonspor ise bu transfer konusunda henüz kararını vermiş değil. Fenerbahçe, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon Euro'luk resmi teklif yapacak.