Türkiye'nin zafer gecesi: Avusturya'yı devirdik, Çeyrek Final'deyiz
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Takımımızın sıradaki rakibi Hollanda…
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
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A Millerimizi Çeyrek Final'e taşıyan goller 1'inci ve 59. dakikada Merih Demiral'den geldi.
1. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaleci Pentz, çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Merih Demiral’ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
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59'uncu dakikada sağ taraftan Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya iyi yükselen Merih’in kafa vuruşu filelere gitti. 0-2
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