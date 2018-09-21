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  3. 21 Eylül 2018 16:05

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu !

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'i belli oldu. Listeye temsilcilerimiz arasından sadece bir Beşiktaşlı futbolcu girebildi.

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu !

Scherbitski > Bate

1/ 12
Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu !

Lustig > Celtic

2/ 12
Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu !

Martynovich> Krasnodar

3/ 12
Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu !

Enzo Roco > Beşiktaş

4/ 12
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