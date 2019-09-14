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  3. 14 Eylül 2019 16:40

UEFA listeyi paylaştı; en başarılı Türk takımı belli oldu

Avrupa Kupaları'nda son 5 yılındaki durumları baz alıp hazırladığı güncel kulüp sıralaması listesinde en başarılı Türk kulübü belli oldu. Bakın en başarılı Türk takımı hangisi? .

UEFA listeyi paylaştı; en başarılı Türk takımı belli oldu

1. REAL MADRID

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UEFA listeyi paylaştı; en başarılı Türk takımı belli oldu

2. ATLETICO MADRID

2/ 42
UEFA listeyi paylaştı; en başarılı Türk takımı belli oldu

3. BARCELONA

3/ 42
UEFA listeyi paylaştı; en başarılı Türk takımı belli oldu

4. BAYERN MUNIH

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