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Ünlü spiker Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü

Ünlü spikeri Eva Murati, Son 16 turu karşılaşmaları ile birlikte tatil sonrası yeniden kameralar karşısındaki yerini aldı.

Ünlü spiker Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı.

Böylece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.

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Ünlü spiker Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü - Resim: 2

Murati, 11 Ağustos'ta oynanan Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa Finali için tatilini bölerek kamera karşısındaki yerini almıştı.

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Ünlü spiker Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü - Resim: 3

Murati tatili için geçtiğimiz yaz Türkiye'yi tercih etmişti.

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Ünlü spiker Eva Murati Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Murati'nin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

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