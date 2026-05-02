Vakıfbank'ın sultanları filede tarih yazdı: 2-0 geriden gelip, 10'uncu kez finalde!
İstanbul’un ev sahipliği yaptığı CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four yarı final mücadelesinde VakıfBank, imkansızı başararak adını finale yazdırdı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda taraftarının önünde İtalyan ekibi Imoco Conegliano’yu ağırlayan sarı-siyahlı temsilcimiz, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak tarihinde 10. kez finale çıkma başarısı gösterdi.
Maça istediği başlangıcı yapamayan ve ilk iki seti kaybeden VakıfBank, üçüncü sette sergilediği dirençle maçın kaderini değiştirdi. Özellikle 22-17 geride olduğu anlarda pes etmeyen temsilcimiz, Tijana Boskovic’in 34 ve Marina Markova’nın 31 sayılık dev performanslarıyla rakibini adeta sahadan sildi. Tie-break setinde rakibine 15-11 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, Avrupa arenasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkararak bu sezonun "tek namağlup" takımı unvanını korudu.
Müthiş zaferin ardından duygularını paylaşan başantrenör Giovanni Guidetti, takımın mental gücüne vurgu yaptı. "Tam maç bitecek derken takımımız canlandı" diyen Guidetti, Imoco gibi bir dev karşısında yakaladıkları tek ihtimali değerlendirerek başardıklarını belirtti.
Takım kaptanı Zehra Güneş ise "Herkes en iyisini hak ediyor, finalde de elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diyerek şampiyonluk mesajı verdi.