Vakıfbank'ın sultanları filede tarih yazdı: 2-0 geriden gelip, 10'uncu kez finalde!

Maça istediği başlangıcı yapamayan ve ilk iki seti kaybeden VakıfBank, üçüncü sette sergilediği dirençle maçın kaderini değiştirdi. Özellikle 22-17 geride olduğu anlarda pes etmeyen temsilcimiz, Tijana Boskovic’in 34 ve Marina Markova’nın 31 sayılık dev performanslarıyla rakibini adeta sahadan sildi. Tie-break setinde rakibine 15-11 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, Avrupa arenasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkararak bu sezonun "tek namağlup" takımı unvanını korudu.