Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz
Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte deprem etkisi yaratan kador dışı kararlarıyla ilgili ilk kez konuştu:
"Bu kararlar, anlık öfkeyle, gündem değiştirmek için ya da birilerini suçlamak için alınmış değil" diyen Koç, şöyle devam etti.
"Etraflıca istişare edilmiş, derinlemesine konuşulmuş ve bir plan çerçevesinde alınmış kararlardır. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'la ilgili alınan kararların sebebiyle, Volkan Demirel için alınan kararın sebebi birbirinden farklıdır.