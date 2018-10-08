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  3. 08 Ekim 2018 10:46

Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz

Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz.

Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte deprem etkisi yaratan kador dışı kararlarıyla ilgili ilk kez konuştu:

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Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz

"Bu kararlar, anlık öfkeyle, gündem değiştirmek için ya da birilerini suçlamak için alınmış değil" diyen Koç, şöyle devam etti.


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Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz

"Etraflıca istişare edilmiş, derinlemesine konuşulmuş ve bir plan çerçevesinde alınmış kararlardır. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'la ilgili alınan kararların sebebiyle, Volkan Demirel için alınan kararın sebebi birbirinden farklıdır.


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Ali Koç: Volkan ile Alex kıyaslanamaz

Onları da etraflıca anlatacağım" dedi. Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının vefasızlık olarak değerlendirilmesini yorumlayan Ali Koç, "Volkan Demirel, 15 yıldır bu camia için görev yapan, büyük bölümünde de kaptan olan efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de böyle geçecektir.


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