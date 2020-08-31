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  3. 31 Ağustos 2020 00:15

Yıldız isim Fenerbahçe'yi reddetti!

Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin en flaş ekibi olmuş durumda...

Yıldız isim Fenerbahçe'yi reddetti!

Yaptığı 10 transferle adından söz ettiren sarı-lacivertlier, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

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Yıldız isim Fenerbahçe'yi reddetti!

Şu ana dek neredeyse tüm mevkilere transfer yapan Sarı Kanarya'da, sezonun tamamlanılmasına az bir süre kala maaş almadığı gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin yeri ise henüz doldurulmuş değil.

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Yıldız isim Fenerbahçe'yi reddetti!

Bu sebepten 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar Max Kruse'de yaşanan hayal kırıklığı sonrası yeni 10 numarasını arıyor...

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Yıldız isim Fenerbahçe'yi reddetti!

Bir dönem Roma forması giyen Javier Pastore için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in gündemine bir Arjantinli yıldızı daha aldığı öğrenilmişti.

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