Yıldız isim Fenerbahçe'yi reddetti!

Şu ana dek neredeyse tüm mevkilere transfer yapan Sarı Kanarya'da, sezonun tamamlanılmasına az bir süre kala maaş almadığı gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin yeri ise henüz doldurulmuş değil.