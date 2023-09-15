Yılın favori takımı belli oldu: Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Areda Survey tarafından yapılan yılın şampiyonluk araştırmasının sonuçları belli oldu.
Areda Survey, 25-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2.562 kişinin katılımıyla şampiyonluk araştırması gerçekleştirdi.
Araştırma şirketi Areda Survey’in gerçekleştirdiği şampiyonluk araştırmasına göre Türk halkının yüzde 37,8’i Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyor. Kadınların yüzde 38,3’ü Fenerbahçe, erkeklerin yüzde 39,5’i Galatasaray’ın şampiyonluğu tarafında. Yaş gruplarının tercihlerine bakıldığında ise gençlerin yüzde 41,9’u Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana olduğu görülüyor.
Areda Survey, ilgiyle takip edilen Türk futbolunda şampiyonluk yarışının futbol severler açısından bu seneki olası sonuçlarını araştırdı. Araştırmada katılımcılara "Sizce bu sene süper ligde hangi takım şampiyon olur?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 37,8’i sarı-lacivertli ekibin ipi göğüsleyeceğini düşünürken, yüzde 36’sı Galatasaray, yüzde 18,9’u Beşiktaş, yüzde 5,4’ü ise Trabzonspor’dan yana tercih belirtti.
FENERBAHÇE'Yİ KADINLAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR
Araştırma sonucunda Fenerbahçe’nin bu sene şampiyonluk favorisi olarak görüldüğü ortaya çıktı. Kadın katılımcıların erkeklere göre Fenerbahçe'yi şampiyonluğa daha yakın görmesi ise dikkatleri çekmeye devam ediyor.