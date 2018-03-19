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  3. 19 Mart 2018 15:25

Akıllı telefonlar için en iyi ücretsiz uygulamalar

İşte kullanıcıları ekrana kilitleyen en iyi akıllı telefon uygulamaları...

Akıllı telefonlar için en iyi ücretsiz uygulamalar

Subway Surfers

Sybo ve Killo Games, uzun yıllar geçmesine rağmen şu anda günlük 20 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan oyunun, Google Play Store'da 1 milyardan fazla kez indirilen ilk oyun olduğunu açıkladı.

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Akıllı telefonlar için en iyi ücretsiz uygulamalar

Files Go

Files Go, Google'ın sunduğu bir akıllı depolama uygulaması olarak yer alıyor. Kullanıcılarına, telefonlarında yer açmalarını sağlayan uygulama, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Akıllı telefonlar için en iyi ücretsiz uygulamalar

Google Trips

Google Trips , kullanıcılarına görmek istedikleri ve gittikleri yer hakkında bilgi veren bir uygulama. Ayrıca uygulama, Gmail üzerinden seyahat rezervasyonu dahi yapabiliyor. Google Trips, Play Store mağazasında ücretsiz olarak yer alıyor.

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Akıllı telefonlar için en iyi ücretsiz uygulamalar

Grammarly Keybord

Kullanıcılara, gittikleri yerde kişisel bir düzenleyici görevi sunan Grammarly Keybord, yüzlerce çek ile sorunsuz bağlantı kurabiliyor. Ayrıca bu uygulama ücretsiz.

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