Akıllı telefonlar için en iyi ücretsiz uygulamalar
İşte kullanıcıları ekrana kilitleyen en iyi akıllı telefon uygulamaları...
Subway Surfers
Sybo ve Killo Games, uzun yıllar geçmesine rağmen şu anda günlük 20 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan oyunun, Google Play Store'da 1 milyardan fazla kez indirilen ilk oyun olduğunu açıkladı.
Files Go
Files Go, Google'ın sunduğu bir akıllı depolama uygulaması olarak yer alıyor. Kullanıcılarına, telefonlarında yer açmalarını sağlayan uygulama, ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Google Trips
Google Trips , kullanıcılarına görmek istedikleri ve gittikleri yer hakkında bilgi veren bir uygulama. Ayrıca uygulama, Gmail üzerinden seyahat rezervasyonu dahi yapabiliyor. Google Trips, Play Store mağazasında ücretsiz olarak yer alıyor.