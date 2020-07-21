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  3. 21 Temmuz 2020 10:19

Apple'a 1 milyar dolarlık dava açıldı

ABD'de 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Apple'a 1 milyar dolarlık dava açıldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 1 milyar dolarlık (6.86 milyar TL) dolandırıcılık davası ile gündemde.

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Apple'a 1 milyar dolarlık dava açıldı

ABD'de 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek cuma günü mahkemeye başvurdu.

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Apple'a 1 milyar dolarlık dava açıldı

iTunes hediye kartları üzerinden 1 milyar dolar değerinde dolandırıcılık yapıldığını belirten kullanıcılar bu durumdan Apple'ın kasasına 300 milyon dolar (2 milyar TL) girdiğini öne sürdü.

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Apple'a 1 milyar dolarlık dava açıldı

Zira Business Insider'da yer alan habere göre, iTunes hediye kartları üzerinden yapılan mobil uygulama alışverişlerinden Apple yüzde 30 komisyon kesiyor.

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