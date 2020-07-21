Apple'a 1 milyar dolarlık dava açıldı
ABD'de 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 1 milyar dolarlık (6.86 milyar TL) dolandırıcılık davası ile gündemde.
ABD'de 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek cuma günü mahkemeye başvurdu.
iTunes hediye kartları üzerinden 1 milyar dolar değerinde dolandırıcılık yapıldığını belirten kullanıcılar bu durumdan Apple'ın kasasına 300 milyon dolar (2 milyar TL) girdiğini öne sürdü.