Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu... Gururlandıran görüntüler

'TESTLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Çorlu’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen Bayraktar Kızılelma PT-3 ilk uçuş testini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla tamamlandı. Başarılı geçen test sonrası açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "25 Eylül 2024 Bayraktar Kızılelma prototip 3. Üretim prototipi bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.