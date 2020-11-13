Bill Gates ve eşinden 4 aşı projesine milyonlarca dolar yatırım
Koronavirüs salgınında parmağı olduğu iddia edilen ve son dönemde koronavirüse karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Bill Gates ve eşi, 4 koronavirüs aşısına milyonlarca dolar yatırım yaptı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ABD merkezli şirketteki görevini bıraktıktan sonra tüm mesaisini hayır işlerine ayırmış durumda.
Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in yönettiği Gates Vakfı, dünyanın ortak gündemi haline gelen corona virüse karşı pek çok projeye destek sağlamış durumda.
2008 yılından itibaren Gates Vakfı'na servetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar aktaran çift, corona virüse karşı geliştirilen 4 projeye destek oldu.
Geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer'a ait olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konusu şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı.
Corona virüs aşısını Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması ile birlikte geliştiren Pfizer, üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasının yüzde 90 engellendiğini duyurmuştu.
Gates Vakfı BioNTech’e ilk yatırımını ise corona virüs salgınından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.