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  3. 13 Kasım 2020 11:15

Bill Gates ve eşinden 4 aşı projesine milyonlarca dolar yatırım

Koronavirüs salgınında parmağı olduğu iddia edilen ve son dönemde koronavirüse karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Bill Gates ve eşi, 4 koronavirüs aşısına milyonlarca dolar yatırım yaptı.

Bill Gates ve eşinden 4 aşı projesine milyonlarca dolar yatırım

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ABD merkezli şirketteki görevini bıraktıktan sonra tüm mesaisini hayır işlerine ayırmış durumda.

Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in yönettiği Gates Vakfı, dünyanın ortak gündemi haline gelen corona virüse karşı pek çok projeye destek sağlamış durumda.

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Bill Gates ve eşinden 4 aşı projesine milyonlarca dolar yatırım

2008 yılından itibaren Gates Vakfı'na servetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar aktaran çift, corona virüse karşı geliştirilen 4 projeye destek oldu.

Geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer'a ait olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konusu şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı.

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Bill Gates ve eşinden 4 aşı projesine milyonlarca dolar yatırım

Corona virüs aşısını Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması ile birlikte geliştiren Pfizer, üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasının yüzde 90 engellendiğini duyurmuştu.

Gates Vakfı BioNTech’e ilk yatırımını ise corona virüs salgınından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

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Bill Gates ve eşinden 4 aşı projesine milyonlarca dolar yatırım

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Şirket geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Covid-19 aşı adayının ilk klinik aşamaya geldiğini duyurmuştu.

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