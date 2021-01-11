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  3. 11 Ocak 2021 10:36

Bill Gates'ten 4.3 milyar dolarlık hamle!

Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Bill Gates kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçtiği belirtildi. Gates'in satın almak istediği havacılık şirketi için 4.3 milyar dolar teklifte bulunduğu ifade edildi.

Bill Gates'ten 4.3 milyar dolarlık hamle!

Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesment’ın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviation’ı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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Bill Gates'ten 4.3 milyar dolarlık hamle!

Cascade’in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sundu.

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Bill Gates'ten 4.3 milyar dolarlık hamle!

İklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates’in bu hamlesi tepkilere neden oldu.

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Bill Gates'ten 4.3 milyar dolarlık hamle!

Araştırmalar, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu gösterdi.

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