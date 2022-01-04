Bir dönemin en popüler telefonuydu... BlackBerry'nin fişi çekildi!
2000'li yılların en popüler akıllı telefon markalarından BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi sonlandırdı. Kanadalı şirket, bugünden itibaren kullanıcıların arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapamayacağını duyurdu.
2000’li yılların başında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünyayı kasıp kavuran Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği bugün itibarıyla sona erdirdiğini açıkladı.
Bugün itibarıyla BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını duyurdu.
BlackBerry duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da 'sınırlı işlevselliğe sahip olacağını' söyledi.
İlk olarak 2000 yılında piyasaya çıkan Blackberry, akıllı telefon kullanıcılarının kolayca e-posta göndermesine olanak sağladığı için kısa süre içerisinde profesyoneller arasında popüler oldu.