''Cep'te yeni tehdit! Bu uygulamalar ''her şeyinizi ''çalıyor!
Artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen akıllı cep telefonlarında "hayatı kolaylaştırdığını" sandığımız uygulamaların içinden birer ajan çıktı! İster Android, ister iOs tabanlı olsun tüm cep telefonları "özelimizi" çalacak bu ajan uygulamaların tehdidi altında. İşte 7 maddede "her şeyimizi" çalabilecek o uygulamalar...
Günümüzde çevremizle iletişim kurmaktan alışveriş listemizi hazırlamaya kadar hemen hemen her şey için uygulamaları kullanıyoruz.
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Ancak bazı uygulamaların veri güvenliğinize ve gizliliğine ilişkin fark edilmeyen tehlikeleri olabilir.
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Günlük olarak kendi kişisel verilerimizle ve aynı zamanda işverenlerimizin, çalışanlarımızın, iş arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin dijital bilgileriyle ilgileniriz.
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Halka açık verilere, onu arayan herkes kolayca erişebilirken, birçok dijital bilgi türünün dikkatli bir şekilde ele alınması ve korunması gerekir.
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