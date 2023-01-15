Devlet sırları ve banka hesapları tehlikede! Kuantum Kıyameti kapıda

GELENEKSEL BİLGİSAYARLAR İÇİN İMKANSIZ

Araştırmacılara göre cep telefonunuz ile iletişim kurmaya çalışan başka bir cihaz bir mesajı şifrelemek için telefonunuzun genel anahtarını kullanıyor ve mesajı uzun bir sayıya dönüştürüyor. Ardından bu sayı, orijinal mesajı ortaya çıkarmak için telefonunuzun özel anahtarı ile açılıyor. Callan, bu durumun geleneksel bilgisayarlar için neredeyse imkansız olduğunu ve kodun kırılmasının yaklaşık 300 trilyon yıl süreceğini söyledi.