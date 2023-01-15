Devlet sırları ve banka hesapları tehlikede! Kuantum Kıyameti kapıda
Teknoloji uzmanları, ''Kuantum Kıyameti'' olarak adlandırılan bir olayın ortaya çıkabileceğini belirterek, devlet sırlarının açığa çıkabileceğini ve banka hesap bilgilerinin tehlikede olduğunu açıkladı.
"Kuantum Kıyameti" endişesi , bu yılın başlarında, Çinli araştırmacılar tarafından hazırlanan bir akademik makalenin, bir kuantum bilgisayarın (diğerlerinin yanında Google ve IBM tarafından geliştirilmekte olan yeni bir teknoloji) insanları ve kurumları çevrimiçi olarak güvende tutan şifreleme yöntemlerini kırabileceğini öne sürmesiyle ortaya çıktı.
Siber güvenlik şirketi Sectigo'dan uzman Tim Callan, halihazırda var olan kuantum bilgisayarların bile bir gün "bugün kullandığımız şifreleme yöntemlerini çözebileceği" konusunda uyardı. Callan’ın uyarısı, Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacıların hacklenemez bir kuantum internet üzerinde çalıştıklarını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.
Bununla birlikte, şu anda bilgisayarlar, bilgileri korumak için açık anahtarlı şifreleme adı verilen bir sistem kullanıyor. Bu durumda, cep telefonu gibi cihazların iki anahtarı bulunuyor: bir genel anahtar ve bir özel anahtar.
GELENEKSEL BİLGİSAYARLAR İÇİN İMKANSIZ
Araştırmacılara göre cep telefonunuz ile iletişim kurmaya çalışan başka bir cihaz bir mesajı şifrelemek için telefonunuzun genel anahtarını kullanıyor ve mesajı uzun bir sayıya dönüştürüyor. Ardından bu sayı, orijinal mesajı ortaya çıkarmak için telefonunuzun özel anahtarı ile açılıyor. Callan, bu durumun geleneksel bilgisayarlar için neredeyse imkansız olduğunu ve kodun kırılmasının yaklaşık 300 trilyon yıl süreceğini söyledi.